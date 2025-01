Mary Guibert, mãe do falecido músico Jeff Buckley, contou à Variety que recusou um pedido de Brad Pitt.

Em declarações à revista, Guibert afirmou que Pitt a abordou em 2000, tendo-a, inclusivamente, convidado para o seu casamento com Jennifer Aniston. Mas esse não foi o tema principal da conversa.

Ao que consta, Pitt quis fazer um filme biográfico sobre a vida de Jeff Buckley, que morreu em 1997, mas a mãe do músico não aceitou.

Ao início, Guibert mostrou-se interessada na proposta, mas rapidamente mudou de ideias.

"Perguntei-lhe: 'Vamos pintar-te o cabelo, pôr lentes de contacto castanhas, vais abrir a boca e vai sair de lá a voz do Jeff?'", contou.

O documentário acabou por não se realizar, sendo substituído por um outro, intitulado 'It's Never Over, Jeff Buckley'. Este deverá estrear ainda em 2025 e conta com a realização de Amy Berg e com produção executiva de Brad Pitt, que ajudou a digitalizar e a preservar os pertences de Buckley.

Leia Também: O novo visual de Brad Pitt (com barba e bigode grisalhos)