Depois de ter sido fotografado em Abu Dhabi, no set do filme 'Formula 1', Brad Pitt foi visto com um novo visual.

Em fotografias obtidas pela People, o ator surge com um bigode e uma barba loiros e grisalhos.

Nas imagens, é possível ver Brad Pitt com um chapéu branco, uma camisa e calças azuis, num look descontraído.

Ora veja.

