Patrícia Tavares sofreu um acidente de carro a caminho do trabalho, as gravações da nova novela da SIC, como foi comentado no programa 'V+ Fama', do V+.

De acordo com o apresentador Adriano Silva Martins, a atriz "está bem" após o acidente que ocorreu na manhã de terça-feira, dia 26 de novembro.

"Não foi nada de muito grave", comentou Pimpinha Jardim, frisando que a atriz "está bem e estável".

