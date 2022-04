Patrícia Cipriano, comentadora da Crónica Criminal do 'Dois às 10', esteve esta sexta-feira no programa da manhã da TVI para uma entrevista reveladora na qual revelou ter sido diagnosticada com cancro da mama.

"Estou a fazer quimioterapia da mais violenta, digamos assim, mas que será aquela que muito provavelmente me salvará a vida", conta explicando que o cancro com o qual foi diagnosticada está em estágio 2.

"O mais difícil foi dar a notícia aos meus filhos", conta a advogada, lembrando o momento em que contou aos dois filhos que estava doente.

Patrícia Cipriano viu os filhos lembrarem a morte do pai, que morreu na sequência de um cancro, e recearem agora a possibilidade de perderem a mãe. Convicta, a advogada conseguiu tranquilizar o coração dos jovens adolescentes assegurando que irá lutar com todas as forças para conseguir curar-se.

A comentadora da 'Crónica Criminal' foi surpreendida em direto pelo irmão, o cantor Zé Manel da banda 'Fingertips'.

