Depois de ter sido dispensada da TVI, para dar lugar à entrada de Suzana Garcia, Patrícia Cipriano foi contratada pela SIC.

A advogada, que na TVI fazia parte do painel de comentadores da crónica criminal do 'Dois às 10', irá desempenhar agora as mesmas funções no 'Casa Feliz'.

"Nas manhãs, novamente com a SIC, integrando um painel sério e muitíssimo sabedor nas respetivas matérias. Espero por todos vós nas manhãs da SIC", anunciou na rede social Instagram, precisamente no dia da sua estreia.

A saída de Patrícia Cipriano da TVI acabou por estar envolta em polémica, já que a advogada acabou por lançar algumas farpas a Suzana Garcia.

