Esta terça-feira, 7 de janeiro, foi partilhado com a imprensa um comunicado da Prime Video e da TVI, que fazia referência à data de estreia da série 'Vizinhos Para Sempre'.

A primeira temporada irá estrear já no dia 18 de janeiro. Além disso, foi hoje revelado o trailer da série que conta com 10 episódios.

'Vizinhos Para Sempre' é "a versão portuguesa da série de sucesso espanhola 'La Que Se Avecina' e foi produzida "em conjunto pela Prime Video, a produtora See My Dreams e a TVI."

No comunicado, pode ainda ler-se: "A produção portuguesa conta a história do dia a dia de uma comunidade de vizinhos do condomínio 'Terraços do Glamour', nos arredores de Lisboa. Para lucrar com as dificuldades de habitação em Portugal, o promotor prometeu caraterísticas que o condomínio não tem, deixando os moradores entregues a apartamentos defeituosos, intercomunicadores que não funcionam e paredes tão finas que a privacidade é uma ilusão".

O elenco da trama conta com Diogo Morgado, Alexandra Lencastre, Tiago Teotónio Pereira, Bárbara França, Miguel Raposo, Paula Neves, Diogo Valsassina e muitos outros nomes conhecidos do canal.

Clique na galeria para ver algumas imagens da série.

Siga o link

'Vizinhos Para Sempre' "será o terceiro remake internacional da série, depois das adaptações em Itália e na Grécia. Criada por Alberto e Laura Caballero e Daniel Deorador e produzida pela Mediaset España em colaboração com a Contubernio Films, a versão original espanhola é uma das séries mais longas e de maior sucesso na história da televisão espanhola".

Leia Também: Após ter sido dispensada da TVI, Patrícia Cipriano é contratada pela SIC

Leia Também: Quem são? TVI revela equipa que está atrás das câmaras no 'Dois às 10'