Patrícia Candoso e o companheiro, Marco Santos, estão em modo 'o amor está no ar'. Este fim de semana fica marcado pelas comemorações o 8.º aniversário juntos e foi celebrado em ambiente romântico, com a estadia num hotel em Alter do Chão, Portalegre.

"Não casámos! Nem tão pouco é uma lua-de-mel. Comemoramos 8 anos de união, cheia de momentos felizes. E este é o primeiro fim-de-semana romântico desde que a nossa filha nasceu", escreveu na legenda de uma imagem em que aparecem já no quarto de hotel.

Vale lembrar que do amor entre Patrícia Candoso e Marco Santos nasceu Maria Clara, de dois anos.

