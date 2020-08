Katia Aveiro está cada vez mais apaixonada pelo companheiro, Alexandre, com quem namora há cerca de três anos e de quem tem uma filha, a pequena Valentina, de 11 meses.

Este domingo, a irmã de Cristiano Ronaldo voltou a dar provas do seu amor nas redes sociais com uma publicação em que aparece com a cara metade ao pôr do sol.

"Esta luz que ilumina o nosso caminho, nos guie no melhor percurso. Meu amor", escreveu na legenda.

Recorde-se que Katia Aveiro conheceu o namorado quando se mudou para o Brasil, onde permanece desde 2017.

