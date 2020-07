Katia Aveiro resolveu esta quinta-feira, dia 30, usar as suas redes sociais para lamentar os efeitos da pandemia de Covid-19 e levantar a ponta do véu sobre aquela que é a sua opinião sobre a forma como o mundo está a lidar com o vírus.

"Se disser o que acho do vírus e a minha opinião ainda sou crucificada", começou por escrever a irmã de Cristiano Ronaldo na legenda de uma fotografia publicada na sua conta de Instagram.

Mais tarde, foi em resposta a um comentário de uma seguidora que afirmou concordar com as suas palavras que Katia se alongou sobre a sua forma de ver a pandemia: "Existe o vírus e existem outras doenças que matam muito mais. Simples assim", disse.

Como seria de esperar, a opinião da empresária acabou por tornar-se polémica na rede social e a discórdia instalou-se nos comentários seguintes. Enquanto uns se identificam com a sua forma de pensar, outros criticam e lamentam que "continuem a existir pensamentos assim".