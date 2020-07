Foi com uma fotografia da gravidez, tirada há um ano, que Katia Aveiro destacou esta fase que o mundo atravessa com a luta da pandemia da Covid-19.

A irmã de Cristiano Ronaldo não se expressou muito sobre este momento, uma vez que, diz, prefere ficar em silêncio para não ser "cruficicada".

"TBT, que já tem um ano... Eu ao sol de molho com ela ainda presa a mim e com a inocência de uma criança a pensar que um ano depois estaria com ela nos braços ali no mesmo lugar... Mundo louco este, ser humano louco", começou por escrever na legenda da imagem publicada na sua página de Instagram.

"Se eu disser o que acho deste vírus maluco e a minha real opinião de tudo o que está a acontecer ainda sou crucificada. Mas, desta vez , a minha sabedoria remete-se ao silêncio a observar quais as respostas que virão mais à frente. Até lá, continuo a viver em paz, feliz e grata, planeando o futuro e com fé no pai", rematou.

