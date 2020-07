A pequena Velantina nasceu no final do mês de agosto de 2019. Desde então, a mãe 'babada', Katia Aveiro, tem vindo a destacar o crescimento da menina no Instagram, como aconteceu esta segunda-feira.

Para assinalar os 11 meses de vida da filha, a empresária publicou duas novas fotos amorosas da menina. "Acharam que a mãe não ia partilhar o meu 'mêsversário' com vocês!!! Já são 11 meses que eu sou mais uma alegria desta família...Verdade, gente. Daqui a um mês eu faço um ano... A mãe já me disse que não tem pressa nenhuma que eu cresça, não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas se a mãe disse então ela lá sabe", escreveu na legenda das imagens.

