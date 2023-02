Paris Hilton apresentou oficialmente o filho ao mundo. No seu podcast da iHeartRadio - 'This is Paris' - a mamã de primeira viagem revelou o nome que escolheu para o bebé: Phoenix Barron Hilton Reum.

Hilton, de 42 anos, explicou que a ideia do nome surgiu-lhe há uma década. "Planeámos chamá-lo de Phoenix, um nome que decidi há anos enquanto procurava cidades, países e estados no mapa, enquanto decidia onde ir em Paris e em Londres", afirmou a estrela.

"Phoenix tem algumas referências pop, mas a mais importante é a do pássaro que arde e renasce das cinzas para voar novamente. Quero que o meu filho cresça a saber que o desastre e o triunfo vai e vem nas nossas vidas. E isso deve-nos dar uma grande esperança para o futuro", completa.

De recordar que o bebé é fruto do casamento da socialite com Carter Reum e nasceu através de uma barriga de aluguer.

