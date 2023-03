Melânia Gomes aceitou o convite de Daniel Oliveira para contar a sua história de vida no 'Alta Definição' e, nessa partilha, revelou pela primeira vez detalhes de um abuso sexual de que foi vítima na infância.

Na entrevista, Melânia confessou ter sido abusada por uma pessoa da sua própria família e aproveitou a ocasião para apelar aos pais e educadores para que estejam atentos às crianças e aos sinais que as mesmas possam apresentar nos seus comportamentos do quotidiano.

Horas depois de transmitida a entrevista, a atriz recorreu ao Instagram para agradecer pelas mensagens enviadas pelos fãs, que se mostraram sensibilizados com a partilha avassaladora que foi feita.

"Obrigada, do fundo do coração, por todo o afeto que me têm feito chegar. Fico muito feliz por ver o impacto que o meu testemunho está a ter. Foi para isso mesmo que o dei. Para que muitas histórias como a minha possam ser evitadas. Há esperança", pode ler-se.

