Ana Peleteiro gravou um vídeo em que denuncia um ex-companheiro, acusando o mesmo de abuso sexual. As imagens foram depois publicadas no TikTok, onde diz querer ser um 'exemplo' para outras mulheres.

Sem revelar a identidade, entre as partilhas, a atleta de tripo salto conta que "acordava a meio da noite a ter relações sexuais sem o seu consentimento".

"Mudei absolutamente tudo em mim, desde a roupa, o cabelo, a forma como agia com a minha família, distanciei-me de muita gente, e mesmo assim fiquei", destaca, acrescentando depois que também chegou a ser ameaçada pelo 'ex'.

"[...] Voltava das viagens com chupões no corpo e dizia-me que eram picadas de insetos que talvez estivessem no colchão. E eu ficava. Dizia-me que se não tivéssemos relações sexuais sempre que ele quisesse, isso iria deteriorar a relação e que quem não comia em casa, comia fora", relatou.

Ana Peleteiro decidiu tornar público o seu testemunho numa tentativa de ajudar outras mulheres que possam estar na mesma situação. "Não vou continuar porque acho que já foi suficiente, mas só queria dizer que se te identificas com algum destes sinais, por favor, sai a correr. Nunca vais ser feliz e eles estão a fazer-te muito mal. Tenta fazer terapia porque sair de uma relação com um narcisista é muito complicado, pois eles reduzem a tua autoestima a -20. Mas com ajuda, com pessoas à tua volta que te amam, podem sair e começar do zero. E viver um amor verdadeiro, bom e bonito", completou.