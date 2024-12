No dia 8 de dezembro, Ana Peleteiro revelou ter sido abusada sexualmente por um ex-companheiro através de um vídeo que partilhou na rede social TikTok.

Sendo a atleta ex-namorada de Nélson Évora, muitos internautas têm associado esta história ao medalhista olímpico, apesar de Peleteiro nunca ter revelado a identidade do alegado agressor.

Consequentemente, Nélson Évora reagiu nas redes sociais esta terça-feira, 10 de dezembro.

"No seguimento das notícias que estão a circular e que envolvem o meu nome, manifesto toda a minha empatia pela Ana e por todas as mulheres e homens que passam por este tipo de situação. A pessoa visada nesta história não sou eu. Agradecia, por isso, que não me associassem a esse testemunho sob pena de consequências legais", escreveu.

© Instagram - Nélson Évora

Recorde-se que, no vídeo partilhado por Ana Peleteiro, a mesma descreveu as agressões concretamente. "Acordava a meio da noite a ter relações sexuais sem o meu consentimento", rematou. "[...] Voltava das viagens com chupões no corpo e dizia-me que eram picadas de insetos que talvez estivessem no colchão. E eu ficava. Dizia-me que, se não tivéssemos relações sexuais sempre que ele quisesse, isso iria deteriorar a relação e que quem não comia em casa, comia fora".

@apeleteirob Y aunque parecia imposible consegui salir y ser la mejor fuerte, valiente y feliz que soy hoy en dia ️‍? sonido original - Ana Peleteiro

Leia Também: Ana Peleteiro revela em vídeo que foi abusada sexualmente por 'ex'