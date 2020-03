Milhões de pessoas um pouco por todo o mundo estão de quarentena por causa da pandemia da Covid-19, contudo ainda há muitas que não estão a seguir os conselhos recomendados.

Jennifer Garner falou acerca do assunto numa vídeochamada que fez com Jimmy Fallon, a propósito da versão mais caseira do seu programa 'The Tonight Show', esta quinta-feira, dia 19.

Nesta mesma conversa, a atriz de Hollywood expressou a sua frustração com os pais que insistem em não seguir as recomendações.

"O mais difícil são os adolescentes e os meus pais. Eles são os mais difíceis", revelou, confessando que os dois não param de pensar em planos para deixar a residência.

Desde logo, várias pessoas identificaram-se com o caso de Garner. Importa realçar que os idosos, sobretudo as pessoas acima dos 70 anos, são considerados o grupo de risco.

