Thomas Markle voltou a quebrar o silêncio sobre a filha, Meghan Markle, revelando que o relacionamento entre os dois simplesmente não existe.

Conforme foi público, pai e filha deixaram de se falar em 2018, ano em que Meghan casou com o príncipe Harry, pelo facto de Thomas aparecer constantemente nos meios de comunicação e de ter chegado a fazer um acordo com os paparazzi.

Depois de referir que ainda não conheceu os netos, motivo que o poderia levar a processar Harry e Meghan em tribunal, Thomas também não poupou nas críticas ao genro na sequência da sua decisão em afastar-se da família real britânica.

"Acho que o Harry abandonou a rainha, a avó, a família real, os britânicos e as forças armadas", afirmou em declarações ao programa 'Good Morning Britain'.

"Ele abandonou-os a todos. Tudo o que ele faz agora é andar de bicicleta no condomínio... nem sei se isso é vida para ele. Não faz sentido", defendeu.

Nesta entrevista, Thomas ainda referiu que outro dos motivos pelos quais Meghan deixou de falar com ele foi o facto deste ter mantido contacto com os irmãos, com quem a duquesa não se dá bem.

"Ela achava que eu dava demasiada atenção ao irmão e à irmã. Queria que deu deixasse de falar com eles e eu não podia", concluiu.

Leia Também: Pai de Meghan Markle diz que poderia processar a filha em tribunal