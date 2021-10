Thomas Markle afirmou que poderia processar Meghan Markle e o príncipe Harry pelo facto de não conseguir ver os netos, mas que não o vai fazer.

O pai da duquesa de Sussex - que ainda não conheceu Archie, de dois anos, nem a bebé Lilibet - referiu que a filha está a ser "infantil" ao cortar o contacto das crianças consigo.

Thomas foi mais longe e garantiu que vários advogados da Califórnia lhe disseram que ganharia se levasse o caso a tribunal, medidas drásticas às quais, para já, não quer recorrer.

"Adoraria ver os meus netos", disse Thomas, de 77 anos, em declarações ao programa 'Good Morning Britain'.

"Pessoas da Califórnia sugeriram que eu poderia ver os meus netos. Mas acho que se fizesse isso agiria da mesma maneira que a Meghan e o Harry", notou.

"Não quero envolver os meus netos nesta situação, quero ver os meus netos com pais amigáveis e num ambiente amigável", defendeu.

"Não quero pais hostis quando vir os meus netos. Por isso esperarei", completou.

Recorde-se que o pai de Meghan não a vê desde 2018, ano em que casou com Harry. No entanto, apesar dos problemas, este ainda tem esperança de reconstruir o seu relacionamento com a filha.

"Ela há de começar a falar comigo. Isto é demasiado infantil, um pouco parvo. É altura de falarmos um com o outro, somos família. As crianças vão crescer sem saberem que têm duas famílias. Isto vai para além de mim e da minha filha agora - isto sou eu, a minha filha, o marido dela e dois bebés. Por isso está na altura de fazer alguma coisa. De falar", completou.

Leia Também: A razão pela qual Harry e Meghan Markle ainda não mostraram a filha