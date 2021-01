Kelly Bailey testou positivo à Covid-19 no final do ano passado, assim como Lourenço Ortigão, dias que foram recordados durante a conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

A atriz esteve no programa 'Dois às 10', da TVI, na manhã desta sexta-feira, para falar de Maria Rita, a personagem a que dá vida na novela 'Bem Me Quer', mas também falou sobre os dias em que esteve de quarentena após ficar infetada com o novo coronavírus.

“Como é que foi receber esse diagnóstico e depois, ainda para mais, receber uma visita do teu pai que também acabou por ficar infetado?”, perguntou Maria.

“Sim, ele também apanhou [covid-19]. É assim, o dia foi chato porque foi no dia 31 de dezembro. Eu queria mascarar-me, pus uma peruca, mas estava com muita febre e não deu para mais. Para mim foi uma grande surpresa porque eu estava a ser testada todos os dias e a ter todos os cuidados possíveis. A minha vida é casa/trabalho, e no Natal tive com os meus avós, estava mesmo a ter todos os cuidados possíveis”, começou por dizer a atriz.

De seguida, referiu que logo após o Natal continuou a trabalhar e com testes negativos, só na noite de quarta-feira, 30 de dezembro, é que começou a ter os primeiros sintomas. "No dia a seguir deu positivo", lembrou, frisando que "teve todos os cuidados e neste momento não estou a fazer mais nada a não ser ir trabalhar e ir para casa, e a ser testada a toda a hora".

"Ainda gora fui testada antes de entrar [no programa]", acrescentou. "Os meus sintomas não foram aquilo que eu estava à espera que fosse de Covid porque foi mesmo gripe. À noite de quarta-feira, comecei a sentir que ia ficar com gripe. Acordei com os olhos inchados, o nariz entupido, a espirrar. Portanto, não havia tosse, nem dores nos pulmões", continuou, recordando ainda que depois também acabou por perder o paladar e o olfato.

Como tinha estado a gravar na rua, a atriz achava mesmo que se tratava de uma gripe, mas enganou-se. "Era Covid".

Questionada por Cláudio Ramos sobre se "teve medo ou sentiu culpa por ter transmitido o vírus a alguém", Kelly disse: "Sim. De certa forma também pensei: isto é algo que não podemos controlar". "Não podemos sentir essa culpa porque não temos mesmo culpa. E é muito injusto viver com esse peso", frisou.

Sobre a cadela que tem em comum com Lourenço Ortigão, Lua, que recentemente caiu do segundo andar, a atriz destacou que a amiga de quatro patas está a recuperar bem. "Nunca pensei sentir um amor tão grande por um animal como sinto pela Lua", afirmou.

Em relação a ter filhos, Kelly admite que "gostava de ser mãe nova". "Não só por mim, mas também pelos meus pais. Sei que eles gostavam de ser avós e não gostava que fossem avós muito velhinhos, gostava que eles fossem avós durante muito tempo”, explicou.

"Tive uma ligação muito grande com a minha avó materna. Já não está cá, e gostava que ela estivesse estado cá mais tempo. É importante dar isso aos meus pais e acho que tenho essa possibilidade porque tenho esse apoio da parte da família do Lourenço também. Mas não vivemos essa pressão. Quando tiver de ser, vai ser", concluiu.

