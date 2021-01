Para Lourenço Ortigão, a semana começou com o regresso à televisão depois de ter estado infetado com Covid-19. No fim de ano, o ator e a namorada, Kely Bailey, testaram positivo e viram-se obrigados a cancelar os planos de fim de ano.

No Algarve, a dupla fez as malas e regressou a Lisboa assim que soube do diagnóstico, e ficou de quarentena até há poucos dias.

O ator marcou hoje presença no programa 'Dois às 10', da TVI, e não escondeu que, apesar de "não ter sido dramático", ter sido atingido pelo vírus que amedronta o mundo "foi mau".

Lourenço Ortigão frisou ainda que teve todos os cuidados no combate à covid-19 e suspeita que o contágio se deu na compra dos presentes de Natal.

Leia Também: "Vou votar, mas se estiver fila venho-me embora"