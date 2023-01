Bruno de Carvalho viveu dias difíceis mas tudo parece, aos poucos, estar a melhorar.

O pai do ex-dirigente do Sporting esteve internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas esta terça-feira, dia 17 de janeiro, recebeu alta e voltou para casa.

"Depois de sete dias internado, o regresso a casa", começou por escrever Bruno de Carvalho, acrescentando de seguida: "Ainda não passou mas mantemos a fé e a força".



© Instagram/Bruno de Carvalho