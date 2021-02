O pai de Britney Spears, Jamie Spears, continua a defender que ficar no controlo do património da artista e, de certa forma da sua vida, é o melhor para ela.

Jamie, que se encontra com este papel legal desde 2008, referiu que sempre defendeu os interesses da celebridade, apesar das inúmeras críticas de que tem vindo a ser alvo.

Tal foi realçado num comunicado feito pela advogada do progenitor, uma vez que o processo se encontra em tribunal. "O meu cliente, Jamie Spears, tem cumprido os seus deveres diligentemente e profissionalmente enquanto tutor legal de Britney e o seu amor pela filha e dedicação para a proteger foi notado em tribunal".

Recorde-se que o caso foi alvo da atenção pública após a transmissão do documentário 'Framing Britney Spears', resultante de uma investigação feita pelo The New York Times.

