Amy Winehouse morreu aos 27 anos, a 23 de julho de 2011, na sequência de uma intoxicação por ingestão de álcool. Agora, numa altura em que já se passaram 12 anos desde a sua morte, o pai da cantora, Mitchell, de 72 anos, revelou que conversou sobre o futuro com a filha pouco antes de ela morrer.

Em entrevista à FoxNews Digital, o pai de Amy revelou que a cantora "estava esperançosa" em relação ao seu futuro. "Não acho que ela soubesse ao certo o momento em que escreveria outro álbum, mas estava a trabalhar em material novo", acrescentou.

Mitchell explicou que tal como a ex-mulher, Janis, quer que as pessoas entendam que havia “muito mais” na filha além da sua batalha contra as drogas e da sua trágica morte, salientando que ela era apenas "uma rapariga normal do norte de Londres com talento para compor".

"Queremos que as pessoas entendam que a Amy era muito mais. Ela estava livre das drogas há três anos no momento em que morreu. Muito pouca menção é feita a isso. Ela era um ser humano maravilhoso. E eu não estou a dizer isso só porque sou o pai dela. Estávamos muito orgulhosos dela", partilhou ainda.

