Pedro Scooby tem sido alvo de várias críticas pelo facto de, alegadamente, estar mais ausente da do crescimento dos filhos: Os gémeos Dom e Bem, ambos de sete anos, e Liz, de quatro, todos fruto da relação com Luana Piovani.

As crianças vivem com a mãe em Portugal e, por isso, num episódio recente o surfista esteve ausente num momento delicado em que o filho terá sido levado ao hospital.

“As pessoas, às vezes, não entendem. Falam muitas asneiras. No outro dia, o meu filho Bem teve uma dorzinha e foi levado para o hospital. Pronto. Choveram comentários a dizer que enquanto eu estava num espetáculo, a criança estava hospitalizada. Pessoal, ele não estava a morrer. Foi apenas uma dor de ouvidos”, começou por dizer o ex-namorado de Anitta em declarações à Revista Quem.

Apesar de estar a viver no Brasil, Scooby garante que tenta ser um pai presente e preocupado. "Lá, não compras um remédio para a dor sem prescrição médica. Estive lá há meses e estava com meu filho com febre e quem cuidou dele fui eu, porque Luana estava a viajar”, realça.

Desvalorizando a distância física que o separada dos meninos, este destaca a “intensidade” dos momentos que vivem sempre que estão juntos. “Se eles olham para mim e dizem que eu sou o melhor pai do mundo, o que eu vou pensar desses invejosos? Não vou ligar. Falo com eles quase todos os dias”, completou.

