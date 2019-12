Depois de Luana Piovani ter criticado o ex-marido e o ter considerado a pessoa 'Mole do Ano', classificando-o como "pai que visita", Pedro Scooby decidiu reagir às muitas críticas que lhe foram feitas.

Numa publicação que fez na sua conta do Instagram, onde citou uma frase de Elbert Hubbard - “para quê levar a vida tão a sério, se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos" - muitos internautas reagiram contra o surfista.

Em muitas observações, Pedro foi acusado de passar pouco tempo com os filhos, Bem, Dom e Liz (fruto da relação com Luana), e de "passar muito tempo a viajar com mulheres uma atrás da outra sem pensar em como é que os filhos se sentem".

Além disso, houve quem referisse o facto de ficar longe dos filhos neste Natal. Reações que foram respondidas à letra por Scooby.

"Sempre tive que viajar muito, mas todo o tempo que tenho com eles estou presente e eles sabem disso. No caso do Natal, passei todos os Natais da vida com eles, este não vou passar por que eu e a mãe [deles] não estamos juntos e não tenho uma boa relação com a mesma. Acredito que vou conseguir passar com eles no ano que vem", explicou.

"Sempre que as crianças estiveram comigo, eu cuidei quando estiveram doentes, dei muito amor, cuidados, ensinamentos e atenção! Este ano fui 14 vezes a Portugal, levei-os comigo à Califórnia e Inglaterra! Isso tudo depois de me ter separado, em março! Não fales do que não sabes! Estás a acompanhar em demasia os sites de fofoca", disse ainda numa outra resposta a um internauta.

Recorde-se que depois da separação de Luana, Pedro viveu um romance com Anitta. Entretanto, a mesma chegou ao fim e o surfista está atualmente numa relação com a modelo Cintia Dicker. Por sua vez, Luana vive um romance ao lado de Ofek Malka.

