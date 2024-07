Luana Piovani reagiu a uma das polémicas do momento no Brasil. Em causa está a traição que a cantora Iza sofreu por parte do namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, de quem está grávida, encontra-se na reta final da gestação.

Num vídeo que partilhou no Instagram, Luana confessa que toda esta história foi um "gatilho" para ela, não contendo por isso as lágrimas.

A atriz lembrou o período da sua vida em que ficou "mãe solo" após a separação do pai dos três filhos, Pedro Scooby.

Neste vídeo, Piovani notou que o seu namoro com o empresário Lucas Bitencourt chegou ao fim.

"Meus filhos todos no Brasil, terminei o meu namoro, portanto a falta está enorme. Eu não fantasio mais a vida. Acho que a vida é a junção das nossas escolhas e tento lidar com as coisas da melhor maneira possível", realça.

