Desde que foi anunciada mais uma edição do 'Big Brother Famosos' que começaram a circular rumores sobre quem seriam os concorrentes deste formato da TVI, cuja estreia acontecerá em 2022.

Ora, um desses rumores notava que o Padre Ricardo Esteves, amigo de Cristina Ferreira, iria ser um dos participantes.

Informações que foram hoje, 2 de dezembro, negadas pelo próprio, através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Face a algumas notícias vindas a público ontem dando como certa a minha participação no programa da TVI BB Famosos e porque muitos de vós nas últimas horas me questionaram sobre a veracidade dessas mesmas notícias, venho esclarecer o seguinte:

NÃO é verdade que eu tenha recebido qualquer convite da TVI para participar no programa portando não, não vou participar no BB Famosos. Essas notícias são pura especulação sem qualquer fundo de verdade.

Como sabem, vou à TVI e a outros canais sempre que me convidam e aceito sempre que eu considero que a minha presença faz sentido. São convites que muito me honram, porque para além de me darem a possibilidade de passar a minha mensagem, dão-me também oportunidade de contactar com pessoas extraordinárias, excelentes profissionais AMIGOS por quem tenho a maior consideração.

Continuarei a participar em programas sempre que a oportunidade surgir mas no BB Famosos não estarei. Espero que este meu esclarecimento seja suficiente para aclarar as vossas dúvidas".

