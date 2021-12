Depois de ter sido afastado do trabalho de comentador do 'Big Brother', da TVI, Quintino Aires ficou surpreendido ao receber um novo convite do canal.

Como contou no Instagram, desta vez foi convidado a fazer parte do 'Big Brother Famosos', mostrando-se surpreendido com tal atitude.

"Esta é a cara com que fiquei quando esta semana me ligaram da Endemol a convidar para integrar o 'BB Famosos' LOL. O ser humano tem uma capacidade infinita de surpreender", escreveu esta sexta-feira, 3 de dezembro, na rede social.

Leia Também: "Sinto vergonha de ter trabalhado com aquela equipa", diz Quintino Aires