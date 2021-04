O 'Estamos em Casa' do próximo sábado, dia 10 de abril, terá um apresentador muito especial. Padre Borga é a aposta da SIC para o formato de fim de semana, onde todas as semanas há um apresentador diferente.

"Aos sábados de manhã, reza a tradição um novo apresentador toma conta da casa. Este sábado, a celebração do programa fica nas mãos do Padre Borga", anuncia a SIC no Instagram oficial do 'Casa Feliz.

Padre Borga estreia-se assim na apresentação, sucedendo neste formato a Rúben Pacheco, o médico Almeida Nunes ou atores como Maria João Abreu, Sara Matos e Mariana Monteiro.

