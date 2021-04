O ator Pedro Alves, que faz parte do elenco da nova novela da TVI, 'Festa é Festa', esteve esta quarta-feira no programa 'Cristina ComVida' para contar uma pequena parte da sua história.

Enquanto estava à conversa com a apresentadora, o carteiro tocou à porta para trazer uma carta endereçada ao ator da famosa dupla Quim Roscas e Zeca Estacionancio. Era uma carta do filho, João.

As palavras de carinho do jovem João levaram Pedro Alves a recordar um dos momentos mais delicados da sua vida, aquele em que soube que o filho tinha sido diagnosticado com leucemia.

João tinha apenas nove anos e a leucemia mais mortífera de todas, também a menos comum em crianças mas por isso aquela que tinha o tratamento mais avançado. Esta última parte foi a que mais importou para o ator e humorista e aquela que o fez, "desde o primeiro segundo", "acreditar".

"Naquela altura, quando entrei no corredor do IPO [Instituto Português de Oncologia], deviam ser 01h30 da manhã, tinha acabado de fazer um espetáculo com o Jota [João Paulo Rodrigues], ia de capacete na mão... e quando a enfermeira falou comigo eu disse: 'O meu filho vai ficar bem, e ficou'", recorda, sem conseguir conter a emoção.

Pedro Alves, que diz ter com o filho "uma excelente relação", reforça que o segredo de todo o processo de tratamentos a que o filho foi submetido foi sempre a coragem de "acreditar" que seria possível vencer a doença.

"Era olhar para ele e tu pensares assim: Ele é o maior", diz ao tentar explicar a força que João teve para ultrapassar o cancro.

Agora, o ator descreve o filho, atualmente com 17 anos, como "um rapaz mais calmo, mas muito amoroso" e explica que muitas vezes sente necessidade de lhe lembrar: "Tiveste o maior jackpot da tua vida".

Ainda sobre o processo de tratamentos do filho, Pedro Alves destaca o papel importante que teve a mãe de João, sua ex-mulher, e a atual companheira, que conhece o menino desde bebé.

"Sou um sortudo com as mães dos meus filhos, sou um sortudo com a vida. E acho que o segredo para tudo na vida é nunca deixar de acreditar", defende.

Já no fim da sua passagem pelo programa das tardes da TVI, Pedro Alves ainda recebeu uma surpresa da filha mais nova. A menina, fruto da sua atual relação, estava na porta à sua espera para lhe dar um abraço.

