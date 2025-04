A propósito da morte do Papa Francisco, que aconteceu esta segunda-feira, dia 21 de abril, as emissões dos canais generalistas foram dedicadas ao líder da Igreja Católica e à marca que este deixou em milhões de pessoas de todo o mundo.

Contudo, se o sumo pontífice foi coberto de elogios, por outro lado existe também quem tenha ficado satisfeito com a notícia da sua morte, conforme revelou o Padre Borga no programa 'Casa Feliz', da SIC.

"Há muita gente que está a fazer uma festa imensa por finalmente o Papa ter morrido. Houve gente a rezar para o Papa morrer... [gente] dentro da igreja católica", atirou.

"É gente que não entende que diálogo é diálogo. Quando dialogo com uma pessoa não estou necessariamente de acordo com ela", acrescenta, notando que existem muitas pessoas dentro da instituição que não concordavam com a abordava mais aberta do Papa.

