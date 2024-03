Apesar de estar doente e a receber tratamentos para o cancro, o rei Carlos III tem dado alguns sinais de que a sua condição evolui favoravelmente.

Ainda que tenha suspendido a sua agenda pública, o rei continua a trabalhar a partir de casa e prova disso são as sucessivas fotografias que o Palácio de Buckingham vai partilhando das diversas tarefas que Carlos III vai desempenhando.

Esta quarta-feira, o soberano, de 75 anos, recebeu o novo embaixador argelino e o embaixador da Mauritânia. As audiências diplomáticas foram as primeiras do rei este ano e também as primeiras desde o seu diagnóstico.

Recentemente, enviou uma mensagem de condolências à Tanzânia pela morte do ex-presidente do país, Ali Hassan Mwinyi, expressando as suas mais profundas condolências.

As audiências e a declaração do rei ocorreram depois de ele também ter tido uma audiência pessoal com o chanceler Jeremy Hunt no Palácio de Buckingham na terça-feira, além das reuniões semanais que mantém com o primeiro-ministro, Rishi Sunak.

O facto de se manter a trabalhar ativamente a partir de casa, tendo algumas reuniões presenciais, leva a que a revista Hello! afirme estas são provas em como o rei se encontra a recuperar bem.

Leia Também: Rei Carlos III reúne com primeiro-ministro do Canadá por videochamada