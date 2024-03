Se há coisa que a pandemia nos ensinou a todos é que a distância não impede a realização de reuniões. Ao que parece, também a realeza aprendeu esta 'lição'.

O rei Carlos III continua focado nos tratamentos contra um cancro, o que impede a sua saída do Reino Unido. Ainda assim, arranjou forma de contactar com Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadiano.

Carlos foi fotografado enquanto falava com o político através de uma videochamada, reunião que aconteceu logo depois de se ter encontrado presencialmente com o embaixador da Argélia, Nourredine Yazid, e Samba Mamadou, embaixador da Mauritânia.

Vale lembrar que, ainda esta semana, Carlos III recebeu em Buckigham Jeremy Hunt, ministro das Finanças do Reino Unido, para um audiência que antecedeu a entrega do Orçamento do Estado.

Percorra a galeria para ver as fotografias da videochamada entre Carlos e Justin Trudeau.