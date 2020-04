Os familiares de ascendência portuguesa, as mentiras e os dramas antes da fama. Os segredos dos maiores cantores de jazz

Louis Daniel Armstrong, que morreu em 1971, garantiu sempre ter nascido a 4 de julho de 1900, o dia da celebração da independência dos EUA, mas, em meados da da década de 1980, o investigador e historiador musical Tad Jones teve acesso ao seu registo de batismo e descobriu a verdade. O artista veio, afinal, ao mundo no dia 4 de agosto de 1901. Trompetista, cantor, compositor e ator é apontado como uma das maiores influências de sempre da música jazz.

7. Dinah Washington casou sete vezes

Foi a cantora negra com discos gravados mais popular da década de 1950. Ruth Lee Jones, que adotou o nome artístico Dinah Washington, autointituou-se a rainha dos blues. Nascida em Tuscaloosa, no Alabama, em 1924, mudou-se, depois, para Chicago. Foi lá que, aos 15 anos, depois de ganhar um concurso de talentos, começou a cantar em bares. Casou sete vezes. O último marido, Dick Lane, encontrou-a morta na cama, vítima de overdose medicamentosa. Tinha 39 anos.

8. Ray Charles perdeu a virgindade aos 12 anos

Ray Charles Robinson popularizou a música soul, um género que aliava o blues, o rhythm and blues, o jazz e o gospel na década de 1950. Entre os quatro e os cinco anos, começou a perder a visão e, aos sete, ficou completamente cego. Apesar dos seus protestos iniciais, a mãe inscreveu-o na escola para cegos Florida School for the Deaf and the Blind, em St. Augustine, na Flórida, nos EUA. Tinha apenas 12 anos quando perdeu a virgindade com uma mulher oito anos mais velha.

9. Peggy Lee teve um patrão que lhe pagava em comida

Norma Deloris Egstrom, cantora, compositora e atriz, começou a cantar, ainda adolescente, numa rádio local em Jamestown, em North Dakota, nos EUA. Mais tarde, teve o seu próprio programa e o patrocinador, um restaurante da cidade, pagava-lhe em comida, em vez de um salário em dinheiro. Com 17 anos, depois de mudar de nome para Peggy Lee, decide sair de casa e rumar a Los Angeles. Em 1942, lançou o primeiro disco. Morreu em 2002, com 81 anos.

10. Bessie Smith, õrfã de pai e de mãe, foi criada por uma irmã

Bessie Smith, a imperatriz dos blues, como lhe chamaram, influenciou inúmeros cantores de jazz a partir da década de 1920. Nascida em 1894, era muito pequena quando o pai morreu. Aos nove anos, perde a mãe e um irmão. A irmã mais velha, Viola Smith, cuida dela e do irmão, Andrew Smith, mas, como os meios de subsistência eram escassos, passam grande parte do dia na rua, ele a tocar e ela a cantar, em troca de umas moedas. Morreu em 1937, com 43 anos.

11. Nina Simone recusou-se a atuar no seu primeiro recital clássico

Além de ter uma voz que ainda hoje continua a ser (muito) elogiada, Eunice Kathleen Waymon, que o mundo conheceria como Nina Simone, era também uma exímia pianista. Tinha três anos quando aprendeu a tocar piano e, aos 12, fez o seu primeiro recital clássico. Na altura, os pais, que se sentaram na primeira fila para a ver, foram convidados a mudar de lugar para que as cadeiras com melhor visibilidade fossem ocupadam por espetadores brancos.

A artista apercebeu-se da alteração e insurgiu-se, afirmando que só tocaria se os progenitores retomassem os lugares iniciais. Antes de gravar o primeiro disco, foi assistente de um fotógrafo e corista. Decidiu chamar-se Nina Simone porque o namorado a tratava por niña e porque era fã da atriz francesa Simone Signoret. Vendeu os direitos de autor de "Little Girl Blue", que integra o êxito "My Baby Just Cares for Me", por 300.000 dólares. Se não o tivesse feito, teria recebido mais de um milhão.

12. Chet Baker penhorou instrumentos musicais para comprar droga

Trumpetista e vocalista, Chesney Henry Baker Jr. era um artista promissor que viu a adição comprometer, por mais do que uma vez, a sua carreira. Apesar da toxicodependência não ser desconhecida do público, uma vez que o cantor chegou a ser preso por diversas vezes, nos EUA e na Europa, o que muitos não sabem é que tinha o hábito de penhorar os seus próprios instrumentos musicais para comprar droga. Morreu, em 1988, na Holanda. Tinha 58 anos.

13. Al Jarreau tirou um bacharelato em psicologia e um mestrado em reabilitação vocacional

Apesar de a música ser uma das paixões maiores de Alwin Lopez Jarreau, cantor e músico norte-americano que viveu entre 1940 e 2017, o artista tirou um bacharelato em psicologia e um mestrado em reabilitação vocacional e chegou a trabalhar como conselheiro de reabilitação em São Francisco. Em 1967, formou um duo com o guitarrista Julio Martinez. O sucesso da dupla levou-o a decidir dedicar-se apenas à música. Lançou o primeiro álbum a solo em 1975.

14. Esperanza Spalding sofreu de artrite idiopática juvenil

Esperanza Emily Spalding, nascida em 1984, cantora de jazz, baixista e compositora, sofreu de artrite idiopática juvenil, uma doença crónica autoimune que a obrigou a ter de ter aulas em casa. Tinha cinco anos quando foi contratada como violinista pela Chamber Music Society of Oregon, em Portland, nos EUA. Lançou o primeiro álbum, "Junjo", em 2006. O quarto disco, "Radio Music Society", foi considerado um dos melhores álbuns de jazz de 2012.

15. Gregory Porter foi cozinheiro e esteve em vias de ser futebolista

Nasceu em Sacramento, na Califórnia, nos EUA, em 1971 e já ganhou vários prémios pelos discos de jazz que já gravou. Antes de ser (re)conhecido como cantor, compositor e ator, Gregory Porter trabalhou como cozinheiro num restaurante Bread-Stuy, entretanto encerrado, onde também atuava. Na adolescência, chegou a receber uma bolsa para integrar a equipa de futebol da San Diego State University. Uma lesão no ombro impediu-o de abraçar a carreira de futebolista.