Anya Taylor-Joy foi vista em Nova Iorque no dia 4 de fevereiro com quatro looks diferentes, num dia de agenda cheia, que incluiu uma presença no programa 'Today'.

A atriz optou por destacar sempre as suas longas pernas e usou o cabelo solto, com uma fina trança à frente, ao longo do dia.

Num dos outfits, Anya surgiu com uma peça extremamente volumosa, em tons bege, com um efeito 'puff'.

Num tom sensual, mas mais discreto, a atriz surgiu depois com um casaco sem mangas preto e uns calções curtos da mesma cor.

Anya Taylor-Joy foi ainda fotografada com dois conjuntos coordenados de casaco e mini-saia e botas altas.

Veja tudo na galeria.

