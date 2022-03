As férias da Páscoa estão mesmo aí à porta e, segundo a revista Hello!, o príncipe William e Kate Middleton deverão passar este período num local privado juntamente com os filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Na verdade, George, de oito anos e Charlotte, de seis, já começaram a desfrutar das férias desde sexta-feira da semana passada.

É garantido que a duquesa de Cambridge tenha inúmeras atividades preparadas para os filhos. Embora não tenha sido revelado o destino do local de descanso, sabe-se que no passado, por exemplo, a família ficou instalada em Norfolk, que lhe permitia ir à praia.

Para além disso, será ainda realizada a tradicional cerimónia religiosa em Windsor na qual a rainha Isabel II marcará presença, como manda a tradição.

Deverá ainda haver a típica caça aos ovos da Páscoa.

