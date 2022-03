Aconteceu esta terça-feira, 29 de março, uma cerimónia de homenagem ao príncipe Filipe, duque de Edimburgo, e falecido marido da rainha Isabel II na Abadia de Westminster.

O evento reuniu vários membros da família real britânica e da monarquia europeia, entre eles o príncipe William e Kate Middleton.

Os duques de Cambridge fizeram uma publicação sobre o assunto na sua conta oficial de Instagram.

"Reunião com os membros da família real e convidados para celebrar a vida do duque de Edimburgo. A cerimónia demonstrou a dedicação dele à família, nação e à Commonwealth e reconhecer a importância do seu legado na criação de oportunidade para os jovens, promovendo a gestão e conservação ambiental, e apoiando as Forças Armadas", lê-se na mensagem deixada pelo casal.

