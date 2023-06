A viver uma das fases mais bonitas da sua vida, Maria Botelho Moniz resolveu partilhar com os seguidores do Instagram uma curiosa revelação sobre a gravidez.

Nas primeiras semanas do segundo trimestre de gestação, a apresentadora começou a sentir alguns desejos... os 'pedidos' do bebé.

Este domingo, 4 de junho, Maria acordou com vontade de comer fruta. Um desejo saudável, que até a deixou bastante agradada.

"Ao menos pede-me fruta e não churros com doce de leite. Menos mal", brincou ao mostrar o prato que fez as suas delícias esta manhã.



Maria Botelho Moniz, de 39 anos, revelou recentemente ter conseguido engravidar do primeiro filho, cujo sexo e nome ainda não foram revelados, depois de ter feito tratamentos de fertilidade. O bebé resulta do noivado com Pedro Bianchi Prata.

