2019 não poderia ter sido um ano mais preenchido para Catarina Furtado. A apresentadora teve a oportunidade de levar a cabo vários projetos na RTP, nomeadamente, os programas 'The Voice', 'As Idades da Inocência' (cuja estreia deverá acontecer no dia 23 dezembro) e ainda uma nova série do 'Príncipes do Nada', que se encontra em fase de gravações.

"Todos os projetos que faço têm de ter um impacto na sociedade, para mim é fundamental", sublinhou a apresentadora, evidenciando a sua dedicação ao trabalho de cariz social.

Relativamente ao programa 'As Idades da Inocência', que junta o melhor de dois mundos, as crianças e os idosos, Catarina revelou-se muito feliz com os resultados deste projeto.

"Quando começámos a produzir com a Fremantle, a unidade de saúde aceitou esta iniciativa pioneira, mas sem nenhum compromisso para além das cinco semanas. No final, os velhinhos, os meus avós adotivos, estavam tão felizes com os resultados que a unidade de saúde [em que se fez o programa] decidiu continuar o projeto. Estas pequenas vitórias são o meu contributo, a minha passagem por esta terra", disse, com um sorriso no rosto.

Os meus filhos têm o privilégio de ouvir histórias de vida duríssimasJá no que diz respeito ao 'Príncipes do Nada', um formato cujo objetivo é mostrar as realidades mais duras e o trabalho desenvolvido pelos voluntários dedicados à defesa dos Direitos Humanos, a apresentadora adiantou: "Nos últimos meses fiz Bangladesh, Líbano, Grécia, Colômbia e agora em janeiro vou fazer Uganda, não tenho parado. Os meus filhos têm o privilégio de ouvir histórias de vida duríssimas e de ouvir dizer 'a nós não acontece isso', por isso, não podem reclamar nunca. Quanto mais sabem, mais querem um dia fazer parte desta construção de um mundo melhor", explicou.

Ando há 20 anos nisto como embaixadora e nunca tinha visto tanta coisa indigna, chocante e revoltante

Questionada sobre se, porventura, as pessoas têm noção do que passa nos campos de refugiados, Catarina revelou-se clara na resposta. "Acho mesmo que não se tem noção do que se passa quer no Bangladesh, com a limpeza étnica em relação ao povo Rohingya, quer no Líbano, em relação aos refugiados que vêm da guerra da Síria, quer na Grécia, que é um país europeu em que a vergonha é absoluta. Ando há 20 anos nisto como embaixadora e nunca tinha visto tanta coisa indigna, chocante e revoltante".

Estamos numa era de muito show off, é mais o parecer do que o ser"O que eu sinto e partilho através das redes sociais é o que as pessoas querem saber. É evidente que nós estamos numa era de muito show off, é mais o parecer do que o ser, mas tenho tentado combater isso através das redes sociais, partilhando o que para mim é importante e há muita gente que se manifesta e a solidariedade é muito grande", continuou.

Por fim, e na sequência de uma reflexão de críticas dirigidas a diversas personalidades nas redes sociais, Catarina afirmou que opta por ser sempre positiva. "Não perco tempo a ver as críticas, quem não tem muito tempo tem de ser muito conciso".

