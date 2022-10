A Academy Museum Gala aconteceu no passado sábado, dia 15 de outubro, em Los Angeles e várias foram as figuras públicas bem conhecidas que pisaram a passadeira branca do evento.

George e Amal Clooney, Glenn Close e Emma Stone são só algumas das personalidades ligadas à sétima arte que, não só marcaram presença, como o fizeram com particular charme e beleza.

Julia Roberts, durante a gala, foi homenageada por ter cumprido mais de três décadas de carreira no cinema.

Percorra a galeria para ver alguns dos melhores looks desta noite de glamour.

Leia Também: Pazes feitas? Selena Gomez e Hailey Bieber abraçadas em gala