Shakira teve, no passado domingo, um dos momentos mais marcantes da sua carreira ao atuar no intervalo do Super Bowl juntamente com Jennifer Lopez - momento que requereu uma preparação física rigorosa.

Para aguçar a curiosidade dos fãs, Anna Kaiser, personal trainer da cantora, revelou alguns detalhes sobre o plano de treinos e de alimentação que Shakira seguiu nas semanas que antecederam a atuação.

No que toca ao exercício físico, a profissional contou à Us Weekly que Shakira, de 43 anos, treinava seis dias por semana, folgando apenas ao domingo, e os treinos "combinavam dança com a parte funcional".

A alimentação, por sua vez, foi adaptada para uma dieta sem açúcares e lacticínios. "Focamo-nos em proteínas magras de boa qualidade, muitos vegetais e muitas refeições ao longo do dia porque os seus dias eram longos", afirmou, acrescentando que "substituiu o chocolate por alternativas mais saudáveis para que Shakira não sentisse que se estava a privar".

