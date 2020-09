Dolly Parton e Carl Dean deram o nó no dia 30 de maio de 1966. Um casamento de 54 anos que esteve em destaque na recente entrevista da artista à Amazon Music, onde partilhou alguns conselhos para uma união duradoura.

“Não estamos sempre cara a cara”, começou por contar, explicando que acha saudável o casal estar separado a dada altura “porque não podemos estar com alguém 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano”.

Dolly, de 74 anos, revelou que nunca discutiu com Dean, de 78, e explicou como é que se faz para o casamento durar. “O meu marido e eu sempre tivemos uma grande amizade. Nós os dois somos engraçados e temos um ótimo e distorcido senso de humor, por isso divertimo-nos sempre. Ele é praticamente um solitário caseiro, e eu sou uma cigana. Mas quando estou em casa, adoro isso. Não fazemos a mesma coisa, por isso temos coisas diferentes para falar”, disse.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: “Ele não se envolve nos meus negócios e eu não me envolvo nos dele, por isso temos o nosso mundinho que criamos para nós mesmos”.

A artista contou ainda que quando estão chateado, afastam-se um do outro para poderem ‘arejar as ideias’. “Nunca quis que disséssemos coisas más. […] Ficamos um pouco irritados de vez em quando, mas vamos embora ou vamos fazer outra coisa, e deixamos isso acalmar”, partilhou.

“Também temos de trabalhar em qualquer coisa. O casamento também é um negócio, e temos de ver as coisas assim. Temos de tomar as decisões certas para todas as pequenas coisas que surgem”, continuou.

Dolly disse também que o primeiro ano de casamento é “provavelmente o mais difícil”, uma vez que o casal está a tentar entender-se e aprender. “Esse é o ano em que mais nos incomodamos porque estamos a tentar dividir o espaço com alguém com quem nunca tivemos de dividir o nosso espaço antes”, acrescentou.

“Os nosso hábitos são diferentes da outra pessoa, por isso temos de resolver essas pequenas coisas. É melhor ir para outra sala em vez de entrar numa grande e velha discussão”, destacou ainda.

