Miles Teller e a mulher, Keleigh Sperry Teller, estão a celebrar uma data muito especial: o primeiro aniversário de casamento.

Foi no dia 1 de setembro de 2019 que o casal deu o nó, no Hawaii, data que foi comemorada com uma viagem romântica, como mostraram aos fãs.

Além de ter recordado o casamento com uma série de fotografias publicadas no Instagram, Keleigh mostrou nas stories algumas imagens das celebrações da data. Veja na galeria.

Quem também partilhou o momento nas redes sociais foi o ator. Veja abaixo:

