Kevin e Danielle Jonas estão a comemorar 15 anos de casamento e a data, como seria de esperar, não ficou esquecida.

O casal conheceu-se durante umas férias com as suas famílias nas Bahamas em maio de 2007, como relata a People, e acabaram por dar o nó no dia 19 de dezembro de 2009, em Long Island, Nova Iorque.

"15 anos depois... parece que foi ontem", escreveu Kevin Jonas na legenda de uma carinhosa publicação que fez na sua página de Instagram. "Cada ano contigo fica melhor! Amo-te, Danielle", completou, tendo juntado ainda fotografias do dia em que deram o nó.

O casal tem duas filhas em comum, as pequenas Alena, de dez anos, e Valentina, de oito.

Leia Também: Taylor Swift está noiva? Há quem acredite que sim