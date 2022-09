Oprah Winfrey - que conduziu a grande entrevista do príncipe Harry e Meghan Markle em 2021, após deixarem de ser membros da realeza - conversou com o Extra no Festival de Cinema de Toronto e falou da possibilidade de a família real se reconciliar com os duques de Sussex.

"Bem, isso é o que eu acho. Acho que em todas as famílias - vocês sabem, o meu pai morreu recentemente e quando todas as famílias se juntam para a cerimónia fúnebre, há aquela oportunidade de pacificação", explicou a apresentadora. "E espero que haja [essa oportunidade", acrescentou.

Um comentário que chega depois do príncipe William ter convidado o irmão, Harry, e Meghan Markle para uma caminhada do lado de fora do Castelo de Windsor, no sábado, após a morte da rainha.

Leia Também: Príncipe William convidou irmão para ver homenagens. Eis a razão

Esta quarta-feira, os duques de Sussex também se juntaram à restante família real para a cerimónias fúnebre que decorreram em Londres.

Leia Também: Harry e Meghan jantaram com família real após evento público