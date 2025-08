Alguns fãs de Olivia Rodrigo regressaram a casa com uma lembrança especial depois de a cantora ter encerrado a Guts World Tour no festival Osheaga, em Montreal, no Canadá, no domingo, dia 3 de agosto. Isto porque a cantora terminou o espetáculo a retirar os anéis que tinha nos dedos e a entregá-los a pessoas que estavam na plateia.

"É o fim da digressão Guts! Até à próxima. Amo-vos", escreveu a artista na legenda de um vídeo que publicou no TikTok e que mostra precisamente o momento em que entrega os seus anéis a pessoas que estavam entre a público.

De referir que estes anéis de prata são os que usa na capa do álbum 'Guts', sendo que cada anel é uma letra do nome do disco, que foi lançado em 2023. A digressão começou em fevereiro do ano passado.

Os fãs não tardaram a reagir na caixa de comentários da publicação, como cita a People. "Imagina ganhar um anel da Olivia Rodrigo", comentou um internauta. "Esta foi uma maneira muito especial de encerrar a era 'Guts'. És tão incrível", pode ainda ler-se entre as mensagens.

@livbedumb rings off!!!!! that’s a wrap on guts tour!!! until next time I love y’all original sound - Olivia Rodrigo

Ao longo da digressão, Olivia Rodrigo partilhou alguns detalhes dos bastidores sobre esta vida na estrada. Como recorda a People, quando a artista falou com a revista no Spring into Action Gala da Planned Parenthood of Greater New York, em abril, contou qual era o seu maior medo durante as atuações.

"[Tenho medo] de fazer chichi nas calças em palco", confessou Olivia Rodrigo durante o evento, que se realizou na Cipriani South Street, em Nova Iorque.

Além disso, na época, partilhou também algumas das rotinas quando sai do palco. Além de retirar desde logo a maquilhagem, diz, "bebe muita água". "Tenho sempre medo de beber água antes de subir ao palco", explicou.

Olivia Rodrigo, recorde-se, trouxe a sua digressão a Portugal. A cantora atuou no palco principal do NOS Alive, a 10 de julho. Nesse mesmo dia, o festival reuniu outros grandes nomes da música como Benson Boone, Mark Hambor e Noah Kahan.