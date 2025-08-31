O pai do rapper Lil Nas X, Robert Stafford, partilhou novos detalhes sobre o estado de saúde do filho, depois deste ter sido detido pelas autoridades por andar de apenas cuecas na rua, visivelmente alterado.

"Fui visitá-lo à prisão e assim que entrei por aquela porta não consegui fazer mais nada para além de chorar", disse Stafford ao jornal Sunday Times numa entrevista divulgada esta sexta-feira, dia 29 de agosto.

"Ver o meu menino do outro lado do vidro... Chorámos juntos por um minuto", continua.

Stafford revelou o que disse ao filho de 26 anos durante esta visita. "Aquilo por que estás a passar é normal. Todos temos colapsos mentais de vez em quando, a diferença aqui é que contigo foi em público".

O pai do rapper, cujo nome verdadeiro é Montero Lamar Hill, notou ainda que o filho está arrependido pelo incidente, que aconteceu no dia 21 de agosto, numa das zonas mais movimentadas de Los Angeles.

"Quando fui visitá-lo ele pediu-me para dizer: 'diz a toda a gente que lamento que me tenham visto daquela maneira'. Mesmo naquele momento, ele estava a pedir desculpas às pessoas por algo por que estava a passar", reflete Stafford.

Afinal, o que é que aconteceu a Lil Nas X?

Lil Nas X deu que falar no dia 21 de agosto depois de ter sido visto a circular na famosa avenida Ventura Boulevard, em Los Angeles, apenas em cuecas e com umas botas de cowboy. Os moradores da região contactaram as autoridades que se deslocaram ao local e perceberam que o artista apresentava sinais de overdose. De seguida, Lil Nas X foi levado para o hospital.

Segundo a imprensa internacional, o músico terá sofrido um colapso mental alegadamente provocado por uma overdose. Uma vez que resistiu às autoridades após ser abordado por agentes da polícia, acabou por ser detido.

Dado o sucedido, o rapper foi acusado de três crimes de agressão a agentes de autoridade e um por de resistência à detenção.

No início desta semana, a 25 de agosto, Lil Nas X foi libertado após ter pago uma fiança de 64 mil euros, segundo a revista People.

De acordo com a publicação, durante a audiência no tribunal, o artista declarou-se inocente de todas as acusações e permanecerá em liberdade durante o decorrer do processo. Dia 15 de setembro volta a tribunal para uma audiência.

Se o cantor for condenado pode apanhar uma pena de cinco anos de prisão. O juiz exigiu ainda que Lil Nas X frequentasse quatro reuniões semanais dos Narcóticos Anónimos como medida cautelar.