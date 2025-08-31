Não há um ano que Georgina Rodríguez falhe o Festival de Cinema de Veneza e este não foi exceção. A companheira já chegou ao evento e em bom, é caso para se dizer. Fotografias mostram a criadora digital e modelo, de 31 anos, com um visual pouco habitual, dado o estilo a que já habituou os fãs.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria trata-se de um vestido preto, de corte clássico e... sem decote (uma raridade quando se pensa em Georgina Rodríguez que, normalmente, prefere decotes mais ousados).

O visual evidenciou a sua silhueta e destacou-se pelas aplicações em renda na zona da saia.

As joias também não passaram despercebidas, sobretudo o seu anel de noivado oferecido por Cristiano Ronaldo.

Visual com que Georgina Rodríguez usou na chegada ao Festival de Cinema de Veneza© Getty Images

Ainda se lembra do vestido que Georgina levou ao Festival de Cinema de Veneza no ano passado?

Para posar na passadeira vermelha da edição do festival de cinema em setembro de 2024, Georgina Rodríguez manteve-se na sua zona de conforto apostando num vestido com um dos seus cortes preferidos: o de sereia.

Tratava-se de uma criação do atelier Oscar de La Renta, estilo cai-cai, em branco, que se destacou pelo seu tecido fluído e com drapeados na zona da saia.

Georgina conjugou o visual com joias florais e sandálias brancas. Optou igualmente por um penteado solto e com um toque de descontração.

Vestido que Georgina Rodríguez usou no Festival de Cinema de Veneza em 2024© Getty Images

Georgina Rodríguez e Ronaldo mais felizes que nunca

A relação de Gio, como carinhosamente é tratada, e de Cristiano Ronaldo está bem e recomenda-se. Quando a influenciadora digital anunciou que tinha sido pedida em casamento pelo craque, após oito anos de relacionamento, ainda houve quem estranhasse o facto dos dois não posarem juntos nas imagens, como é habitual nos casais que anunciam o noivado.

Mas, Georgina gosta de primar pela diferença e de fazer as coisas à sua maneira. Este sábado, dia 31 de agosto, por exemplo, fez uma nova partilha na sua página de Instagram que não passou despercebida. Na mesma, posa com Ronaldo enquanto os dois viajam de avião (será que para Veneza?)

Claro que todas as atenções se voltaram a centrar no seu anel de noivado, que tem dado muito que falar.

Segundo o que o joalheiro Iñaki Torres revelou à revista espanhola, a pedra principal poderá custar cerca de cinco milhões de euros, embora possa chegar aos 10 ou 12 milhões, dependendo da pureza do diamante (este valor já inclui os diamantes laterias).

Em jeito de conclusão, avaliando o anel todo e com todas as pedras incluídas, esta joia deverá custar cerca de seis milhões de euros.