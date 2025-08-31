Oito anos depois, eis que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo continuam mais apaixonados que nunca! O casalinho, um dos mais famosos do planeta, fez questão de mostrar o seu amor através de uma nova partilha que Gio, como carinhosamente é tratada, fez nas redes sociais.

Este sábado, dia 31 de agosto, a modelo e criadora digital partilhou novas imagens nas quais posa com o craque português, destacando-se o anel de diamante que este lhe ofereceu quando a pediu em casamento.

Num vídeo, Georgina brinca inclusivamente com o efeito que o enorme diamante do seu anel causa quando refletido na luz.

Ora veja:

Quando e onde vai ser o casamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo?

Assim que Georgina Rodríguez tornou público que estava noiva começou-se logo a especular para quando a cerimónia seria marcada. Ao programa 'D Corazón' da TVE, o jornalista Alberto Guzmán avançou uma possível data.

"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", referiu Guzmán.

Já no que diz respeito ao lugar da cerimónia, apesar de Georgina Rodríguez ter nascido na Argentina e de ter vivido um período da sua vida em Espanha (estando atualmente na Arábia Saudita), é bastante provável que o casamento aconteça mesmo por cá, em Portugal.

Quanto vale o anel de noivado de Georgina Rodríguez?

Georgina nunca foi muito discreta no que diz respeito às joias que usa e o mesmo esperava-se que acontecesse quanto ao seu anel de noivado. O tamanho do diamante surpreendeu tudo e todos, não passando despercebido.

Com um diamante oval de dois centímetros de comprimento, entre 40 a 45 quilates, tendo ainda dois diamantes triangulares de lado, este tipo de joias apenas costuma estar disponível em leilões ou que se conseguem adquirir através de grandes comerciantes de diamantes, avança a revista Hola!.

Segundo o que o joalheiro Iñaki Torres revelou à revista espanhola, a pedra principal poderá custar cerca de cinco milhões de euros, embora possa chegar aos 10 ou 12 milhões, dependendo da pureza do diamante (este valor já inclui os diamantes laterias).

Em jeito de conclusão, avaliando o anel todo e com todas as pedras incluídas, esta joia deverá custar cerca de seis milhões de euros.

O tamanho da pedra preciosa deu até origem a muitas brincadeiras que foram feitas nas redes sociais, quer por cá, quer lá fora.