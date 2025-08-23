Apesar de não mostrar o rosto dos filhos mais novos, Georgina Rodríguez continua a fazer questão de partilhar nas redes sociais vários momentos passados com as crianças. E a família não falha no apoio a Cristiano Ronaldo.

Este sábado, dia 23 de agosto, Cristiano Ronaldo jogou pelo Al Nassr contra o Al-Ahli. Apesar de não ter contado com a presença de Georgina Rodríguez e dos filhos nas bancadas, a família do craque português fez questão de acompanhar a partida a partir de casa.

Nas stories da sua página de Instagram, Georgina publicou uma fotografia que mostra a televisão ligada no jogo do Al Nassr contra o Al-Ahli e podemos ver os pequenos Mateo e Alana a assistirem à partida. Veja a referida imagem:

Publicação de Georgina Rodríguez© Instagram_georginagio

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Bella, de três anos, e Alana, de sete. Os gémeos Eva e Mateo, de oito anos, e Cristianinho, de 15, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.

Enquanto Cristiano Ronaldo cumpre os deveres da carreira em campo, Georgina Rodríguez acompanha ao máximo a vida dos filhos. Ainda esta quinta-feira, dia 21 de agosto, a companheira de CR7 fez uma nova publicação no Instagram onde além de ter partilhado alguns registos ousados, mostrou-se na piscina com as crianças.